Киев заявил о планах на эвакуацию детей из Запорожской области

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в понедельник заявила, что будет проведена принудительная эвакуация более 50 детей из двух районов Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, сегодня (28 августа) состоится заседание эвакуационного штаба, в рамках которого планируется объявить об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области — Васильевского и Пологовского.

«Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти», — заявила Верещук.

До этого президент России Владимир Путин назвал «раздутой» историю с якобы похищением детей на Украине.

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.