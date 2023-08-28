Россиянка угнала машину у нового знакомого, не желая оставаться у него дома после свидания

Жительница Абакана стала фигуранткой уголовного дела после свидания с новым знакомым. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Хакасия.

Сотрудники полиции узнали об угоне автомобиля Chevrolet Niva, принадлежащего 42-летнему жителю поселка Тепличный, от его владельца. Мужчина заявил, что проснулся на следующее утро после свидания с девушкой у себя дома и не обнаружил у ограды собственную машину. Было установлено, что накануне инцидента заявитель познакомился в интернете с 20-летней жительницей республиканской столицы, которая в тот же вечер согласилась приехать к нему в гости.

Новые знакомые устроили застолье с алкоголем, но через какое-то время хозяин заснул, а гостья решила вернуться в Абакан, не желая ночевать в чужом доме. Вызвать такси она не могла из-за отсутствия денег и разряженного телефона. Тогда девушка, не имевшая права управления транспортными средствами, села за руль припаркованного у дома нового знакомого автомобиля с ключами внутри.

По пути угонщица свернула с асфальтированной дороги и оказалась в тупике, выехать из него она не смогла, оставила машину и пешком дошла до ближайшего дома. Она разбудила хозяина, который припарковал угнанный ею автомобиль у своего дома, дал ночной гостье денег и порекомендовал оповестить о произошедшем владельца «Нивы». Девушка вернулась в город, связалась с ним, но мужчина уже успел заявить об угоне в органы внутренних дел.

Как отмечается, его автомобиль был найден возле одного из домовладений в селе Калинино в течение часа после обращения пострадавшего. Машину вернули ее собственнику. На кузове автомобиля тот обнаружил недавние механические повреждения. Выяснилось, что ночью угонщица не справилась с управлением и въехала в мусорный бак. Однако сама она, по имеющимся данным, так и не вспомнила этот эпизод.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

«Кроме того, в отношении абаканки сотрудниками Госавтоинспекции составлены пять административных материалов, в том числе за оставление места ДТП, управление транспортным средством без права управления и неиспользование ремня безопасности во время движения. По решению суда девушка провела сутки под административным арестом», — отметили в ведомстве.

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