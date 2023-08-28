В Амурской области склад селитры попытались поджечь из ракетницы

Неизвестные в Амурской области попытались поджечь с помощью ракетницы склад с селитрой, злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в поселке Февральск сотрудники производственной базы ООО «Транзит», которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, заметили нескольких подозрительных мужчин около склада с селитрой.

Неизвестные пытались устроить пожар, применив светозажигательную ракету, но возгорание не произошло. При этом злоумышленники успели сбежать, оставив после себя фрагменты светозажигательной ракеты с парашютом.

До этого сообщалось, что предпринимателя, который хранил 12 тонн аммиачной селитры на складе рядом с двумя АЗС в Дагестане, оштрафовали по двум статьям КоАП. В ходе надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой Бабаюртовского района совместно с Управлением внутренних дел и Ростехнадзором, было обнаружено хранение 12 тонн аммиачной селитры класса «Б» на складе индивидуального предпринимателя в селе Бабаюрт.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.