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В Амурской области склад селитры попытались поджечь из ракетницы

Mash: в Амурской области склад селитры попытались поджечь из ракетницы

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Shutterstock

Неизвестные в Амурской области попытались поджечь с помощью ракетницы склад с селитрой, злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в поселке Февральск сотрудники производственной базы ООО «Транзит», которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, заметили нескольких подозрительных мужчин около склада с селитрой.

Неизвестные пытались устроить пожар, применив светозажигательную ракету, но возгорание не произошло. При этом злоумышленники успели сбежать, оставив после себя фрагменты светозажигательной ракеты с парашютом.

До этого сообщалось, что предпринимателя, который хранил 12 тонн аммиачной селитры на складе рядом с двумя АЗС в Дагестане, оштрафовали по двум статьям КоАП. В ходе надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой Бабаюртовского района совместно с Управлением внутренних дел и Ростехнадзором, было обнаружено хранение 12 тонн аммиачной селитры класса «Б» на складе индивидуального предпринимателя в селе Бабаюрт.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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