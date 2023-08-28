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Российские туроператоры стали предлагать безалкогольный all inclusive в Турции

АТОР: россияне могут купить безалкогольный all-inclusive в Турции на 5-7% дешевле

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Emrah Gurel/AP

В Ассоциации туристических операторов России АТОР сообщили, что российские туроператоры стали предлагать безалкогольный all inclusive в Турции — его цена на 5-7% дешевле обычного. Соответствующая публикация размещена на сайте ассоциации.

Аналитики АТОР подчеркнули, что предложения с безалкогольным all inclusive в Турции были и до этого, однако в 2023 году их заметили и российские туроператоры.

«Безалкогольная концепция в некоторых отелях в Турции была и ранее – для местного и иранского, арабских рынков. Но мы в этом году действительно впервые добавили в ассортимент халяльные отели и отели Турции с безалкогольной концепцией как опцией – по запросам от туристов и партнеров некоторых регионов», — отметили в организации.

Отмечается, что сейчас это направление представляет собой «нишевое предложение для специфических групп туристов», в том числе для мусульман и для лиц, предпочитающих более спокойный отдых без шумных вечеринок. Большая часть предложений с безакогольным all inclusive — халяльные отели, но также их предполагают и обычные заведения, однако реже.

До этого глава Bentour Угур заявил, что система all inclusive может подешеветь за счет алкоголя. Он заявил, что такие туры сделают отдых в Турции доступнее для семей с детьми.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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