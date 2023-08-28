На Алтае женщину подозревают в том, что она сожгла подаренные молодоженам деньги

На Алтае 43-летнюю женщину подозревают в краже у молодоженов 40 500 рублей. Об этом сообщает МВД медиа.

Инцидент произошел на второй день свадьбы. Пока супруги находились в другой деревне, ранее судимая родственница жениха прибиралась в квартире после торжества. В процессе она нашла деньги в женской сумочке и взяла их.

По словам самой подозреваемой, в тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина осознала произошедшее только на следующий день. Чтобы не попасться с суммой, она сожгла деньги в печи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители поводят следственные мероприятия.

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