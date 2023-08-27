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Захарова высмеяла анкету швейцарского отеля с перечнем из 30 полов

Захарова высмеяла анкету, присланную ей из отеля в швейцарской Лозанне

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ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/Youtube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла анкету, которую получила из отеля в швейцарской Лозанне. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Она опубликовала скриншоты анкеты, в которой предлагалось указать пол для сеанса массажа. Захарову обескуражили варианты выбора в графе «пол», где помимо мужского и женского можно сделать выбор из множества других.

«Мне понравились опции «наполовину мужчина» и «наполовину женщина». Кентавр и русалка, что ли?» — отметила представитель российского МИД.

24 августа США ввели новый пакет санкций против россиян. В список попал и международный детский центр «Артек» в Крыму. Захарова предположила, что лагерь попал в список из-за несоответствия представлениям американских властей о воспитании и развитии детей. По ее словам, «Артек» внесли в санкционные списки в связи с тем, что в нем сохраняется традиционное представление о детстве и детях. Дипломат предположила, что, если бы «это был лагерь по смене пола несовершеннолетним», то Вашингтон завалил бы его грантами.

Ранее Захарова заявила о «передозировке» Зеленского.

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