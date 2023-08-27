В Новороссийске потушили возгорание травы

Пожарные потушили возгорание травы в районе леса на пляже Новороссийска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный лесопожарный центр.

«Удалось … в 22.10 ликвидировать (пожар. — «Газета.Ru») на той же площади», — сказано в сообщении.

Уточняется, что примерная площадь пожара достигала семи тысяч квадратных метров. Также отмечается, что пожарные смогли не допустить гибель можжевелового леса.

27 августа стало известно, что в районе леса на пляже Новороссийска горит трава на площади примерно семи тысяч квадратных метра, возгорание было локализовано. Отмечалось, что в тушении пожара были задействованы 42 человека и 15 единиц техники.

До этого сообщалось, что в городе Пятигорске Ставропольского края локализовали пожар в магазине постельного белья на рынке Лира на площади 1 тысяча квадратных метров. Для тушения пожара были задействованы 73 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС России 45 человек и 14 единиц техники.

В этот же день произошел пожар в кафе «Гермес» в Туапсинском районе Краснодарского края, открытый огонь на площади 200 кв. м удалось ликвидировать. Причиной пожара мог стать взрыв газового баллона, перед возгоранием был слышен мощный хлопок.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».