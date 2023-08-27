Срок следствия по делу об убийстве военкора Татарского продлили

Следователи продлили период расследования дела в отношении Дарьи Треповой (включена в список террористов и экстремистов в РФ), обвиняемой по делу о гибели военкора Владлена Татарскиого (Максима Фомина), до 2 декабря 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«21 августа 2023 года срок предварительного следствия продлен... до 8 месяцев, то есть до 02 декабря 2023 года», — говорится в документе.

25 августа стало известно, что Дарье Треповой, обвиняемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге, продлили арест до декабря. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило суд продлить арест девушке до зимы.

2 апреля Трепова принесла на встречу военного корреспондента Владлена Татарского с читателями в кафе «Патриот» в Петербурге статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Впоследствии она пыталась убедить следствие, что не знала о заложенной бомбе. В ФСБ установили, что в организации теракта участвовали украинские спецслужбы, а соучастником был гражданин Украины Юрий Денисов, который и передал статуэтку со взрывным устройством Треповой.

Ранее СК предъявил окончательное обвинение Треповой.