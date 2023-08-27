Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Срок следствия по делу об убийстве военкора Татарского продлили

Срок следствия по делу об убийстве военкора Татарского продлили до 2 декабря

close
100%
RT на русском' class="item-image" >
Телеграм-канал RT на русском

Следователи продлили период расследования дела в отношении Дарьи Треповой (включена в список террористов и экстремистов в РФ), обвиняемой по делу о гибели военкора Владлена Татарскиого (Максима Фомина), до 2 декабря 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«21 августа 2023 года срок предварительного следствия продлен... до 8 месяцев, то есть до 02 декабря 2023 года», — говорится в документе.

25 августа стало известно, что Дарье Треповой, обвиняемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге, продлили арест до декабря. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило суд продлить арест девушке до зимы.

2 апреля Трепова принесла на встречу военного корреспондента Владлена Татарского с читателями в кафе «Патриот» в Петербурге статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Впоследствии она пыталась убедить следствие, что не знала о заложенной бомбе. В ФСБ установили, что в организации теракта участвовали украинские спецслужбы, а соучастником был гражданин Украины Юрий Денисов, который и передал статуэтку со взрывным устройством Треповой.

Ранее СК предъявил окончательное обвинение Треповой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях