В Нигере началась демонстрация против Франции

В Нигере начались протесты против наличия французских сил в регионе. Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, демонстрация проходит рядом с военной базой в Ниамее. В ней участвуют несколько десятков человек.

«Мы хотим, чтобы Франция собрала все свои вещи и уехала», — приводятся слова одного из демонстрантов, который заявил, что Нигер из-за французских властей не может распоряжаться собственными природными ресурсами.

26 августа глава штаба обороны Нигера приказал привести войска в состояние максимальной боеготовности.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.