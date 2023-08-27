Трава горит на побережье Новороссийска

В районе леса на пляже Новороссийска горит трава на площади примерно 7 тыс. кв. м., возгорание было локализовано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой лесопожарный центр.

«Зафиксировано задымление в районе Шесхарисса (Новороссийск) пляж Барбарина со стороны леса… По прибытии на место в 13.20 обнаружено возгорание сухой травы. В 15.30 лесной пожар … удалось локализовать на примерной площади 0,7 гектара», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 42 человека и 15 единиц техники.

До этого сообщалось, что в городе Пятигорске Ставропольского края локализовали пожар в магазине постельного белья на рынке Лира на площади 1 тысяча квадратных метров. Для тушения пожара были задействованы 73 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС России 45 человек и 14 единиц техники.

Также стало известно о сильном пожаре в Бердянске.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».