Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что украинские военные совершили покушение на военкора агентства News Front, который получил ранение.

«Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front Лекса». Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю», — написал глава региона.

До этого стало известно, что соединениям группировки войск «Днепр» удалось ликвидировать в Херсонской области гаубицу Д-30 военных сил Украины.

В июле сообщалось, что украинские военные применили ракету HIMARS с целью покушения на жизнь главы администрации находящегося на правом берегу Днепра города Алешки Георгия Журавко.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.