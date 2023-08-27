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В Херсонской области заявили о покушении на журналиста

Сальдо сообщил о покушении на журналиста News Front

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РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что украинские военные совершили покушение на военкора агентства News Front, который получил ранение.

«Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front Лекса». Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю», — написал глава региона.

До этого стало известно, что соединениям группировки войск «Днепр» удалось ликвидировать в Херсонской области гаубицу Д-30 военных сил Украины.

В июле сообщалось, что украинские военные применили ракету HIMARS с целью покушения на жизнь главы администрации находящегося на правом берегу Днепра города Алешки Георгия Журавко.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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