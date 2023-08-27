Пилоты в США могли скрыть свои заболевания для устройства на работу

Американские власти начали рассматривать дела нескольких тысяч гражданских пилотов, которые подозреваются в сокрытии заболеваний, из-за которых работники авиации могут оказаться непригодными для дальнейших полетов. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно информации издания, речь о бывших военных, не указавших Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) информацию о получаемых ими пособий по инвалидности. Именно это и повлекло нарушение законодательства Соединенных Штатов.

По данным WP, большая часть указанных летчиков имеют коммерческие лицензии, но у нескольких сотен есть разрешение работать в пассажирских авиакомпаниях.

В свою очередь представитель FAA пояснил, что авиарегулятор изучал дела примерно 4,8 тыс. пилотов. Именно эти пилоты, предположительно, подали неверную или ложную информацию о себе. Известно, что около половины этих дел уже закрыли. Примерно 60 летчикам, представлявшим угрозу авиационной безопасности, приказали прекратить полеты на время проверки их документов.

До этого Politico сообщило о готовности США дать материалы для обучения украинских пилотов на F-16.

Ранее в США пилот разнес шлагбаум на парковке топором и был отстранен от полетов.