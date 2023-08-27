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Спасатели доставили гуманитарную помощь в Приморье после подтоплений

МЧС доставило две тонны гуманитарной помощи в Щербаковку и Михайловку в Приморье

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) доставили на вертолете Ми-8 около двух тонн гуманитарной помощи в Щербакову и Михайловку Приморского края, отрезанные от большой земли из-за подтоплений. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

«Сегодня борт Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные (водой. — «Газета.Ru») населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края», — сообщают спасатели.

Также из больницы в Щербаковке были эвакуированы 17 человек — персонал и пациенты, они перенаправлены в город Артем.

Также спасатели на вертолете исследовали гидрологическую обстановку на месте подтоплений.

25 августа на территории Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, данный режим объявлен с расчетом на более оперативное оказание помощи со стороны федеральных властей. Кожемяко также отметил, что выпавшие сильные осадки нанесли общий ущерб на сумму порядка семи млрд рублей.

Ранее жительница Приморья рассказала об эвакуации родителей из затопленного дома в Уссурийске.

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