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Спасатели нашли российских туристов, заблудившихся в лесах Армении

МВД Армении: спасатели помогли россиянам, заблудившимся в лесу у села Хачардзан

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Shutterstock

Армянские спасатели нашли туристов из России, которые вечером 26 августа отправились в поход в горно-лесистой местности республики и заблудились. Об этом сообщила спасательная служба МВД страны, передает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел в районе села Хачардзан в Тавушской области. В 19:46 (18:46 мск) специалисты получили сообщение о пропавшей в лесу туристической группе, один из участников которой повредил ногу.

«Отправившиеся на место спасатели обнаружили двух граждан Армении и пять граждан РФ и доставили их на машине в город Дилижан», — указано в заявлении.

При этом пострадавший россиянин отказался от какой-либо медицинской помощи, подчеркнули в ведомстве.

Также представители армянского МВД рассказали, что в тот же день сотрудники Национального центра кризисного управления получили информацию о еще одной заблудившейся группе туристов. Как указано в сообщении, работники Хосровского заповедника обнаружили троих потерявшихся россиян и сопроводили их в село Гохт. После этого путешественников доставили в город Абовян.

Ранее сотрудники МЧС РФ на вертолете эвакуировали туристов, сплавлявшихся по реке Сеймкан в Магаданской области.

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