Спасатели нашли туристов, пропавших в Бурятии

Спасатели нашли в Бурятии зарегистрированную туристскую группу из пяти человек и доставили их бортом МИ-8 в Нижнеангарск. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что туристы не смогли вернуться самостоятельно, поскольку в реке поднялся уровень воды.

До этого МЧС сообщало, что туристическая группа в составе пяти человек исчезла в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на катамаранах по реке Тыя. Уточнялось, что в назначенное время группа не вышла с маршрута.

В начале августа в Кировском районе Мурманской области исчезла группа туристов из шести человек.

До этого в Забайкалье 56-летний мужчина пропал, уйдя по реке в поисках места охоты, его лодку нашли ниже по течению.

Ранее на Сахалине пропала семья с четырехлетним ребенком.