Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спасатели нашли туристов, пропавших в Бурятии

МЧС: пропавших в Бурятии при сплаве по реке туристов нашли и эвакуировали

Спасатели нашли в Бурятии зарегистрированную туристскую группу из пяти человек и доставили их бортом МИ-8 в Нижнеангарск. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что туристы не смогли вернуться самостоятельно, поскольку в реке поднялся уровень воды.

До этого МЧС сообщало, что туристическая группа в составе пяти человек исчезла в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на катамаранах по реке Тыя. Уточнялось, что в назначенное время группа не вышла с маршрута.

В начале августа в Кировском районе Мурманской области исчезла группа туристов из шести человек.

До этого в Забайкалье 56-летний мужчина пропал, уйдя по реке в поисках места охоты, его лодку нашли ниже по течению.

Ранее на Сахалине пропала семья с четырехлетним ребенком.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях