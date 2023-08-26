В Белгородской области сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над регионом сработала система ПВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины поселка Уразово в Белгородской области. По его словам, в результате удара кассетными боеприпасами шесть гражданских лиц получили осколочные ранения.

Гладков уточнил, что состояние одного пострадавшего медики оценили как крайне тяжелое, осколок задел поясницу и внутренние органы. Прежде глава Белгородской области сообщал о четырех пострадавших в результате обстрела.

Утром 26 августа Гладков написал, что Вооруженные силы Украины обстреляли снарядами «Град» поселок Уразово, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.