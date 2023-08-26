Мошенники выманили у школьника 650 тыс. рублей при покупке промокода в игре

Мошенники обманули подростка, который хотел получить промокод в онлайн-игре, с карты матери мальчика аферисты списали крупную сумму денег. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Саратовской области.

С заявлением в полицию обратилась жительница Энгельса, которая сообщила, что с ее счетов в банке списались 650 тысяч рублей, треть денег лежала на кредитной карте.

По словам женщины, накануне ее 13-летний сын хотел скачать бесплатный промокод для онлайн-игры и начал переписку с неизвестным ему человеком. Злоумышленник убедил мальчика отправить ему фото банковских карт матери и продиктовать ему коды из смс-сообщений.

Получив необходимое, мошенник перестал выходить на связь, со счетов матери подростка списались 650 тысяч рублей, из которых 436 тысяч — кредитные.

Ранее на Урале мошенники запугали ребенка и вынесли из дома сейф.