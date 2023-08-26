Автобус с украинцами попал в ДТП в Италии

Автобус с украинскими туристами попал в ДТП недалеко от города Триест, на севере Италии. Об этом сообщает издание il Piccolo.

Отмечается, что в ДТП пострадали 15 человек, трех раненых доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Представитель пожарной службы рассказал, что туристический автобус вечером 25 августа столкнулся с польской фурой, двигавшейся в попутном направлении на скоростной автотрассе А4. Украинцы, среди которых были дети, возвращались на родину.

В спасательной операции были задействованы два медицинских вертолета. Из-за ДТП трассу в сторону Триеста перекрыли на несколько часов.

24 августа в Калуге водитель въехал на остановку общественного транспорта, где стояли 11 пешеходов. Сотрудники полиции установили, что мужчина был лишен права управления транспортным средством, его арестовали на два месяца.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.