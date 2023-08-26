В России ожидают снижения уровня безработицы

Уровень безработицы в России к концу 2023 года может снизиться до 3,3%. Об этом рассказал ТАСС главный экономист государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач в кулуарах форума «Зерно Сибири».

По его словам, к сокращению безработицы приведет сильный рост промышленного производства. Например, на стройках требуются рабочие руки, которых не хватает.

«Плюс, если раньше у нас трудовые ресурсы росли практически до прошлого года, сейчас они начали сокращаться. Даже с учетом миграции <…> рабочих большой», — поделился Клепач.

Он добавил, что проблему нехватки рабочих в России решить быстро не получается, так как на их подготовку требуется время.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин поручил правительству страны при участии Сбера создать в регионах с высокой безработицей образовательные учреждения для технических специалистов.

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