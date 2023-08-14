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В ХМАО прогремели взрывы на Талинском месторождении

Shot: в ХМАО на Талинском нефтяном месторождении прогремели взрывы

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Haggardous50000/Shutterstock

На территории Талинского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе произошли два взрыва. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По предварительным данным, в оперативные службы обратился очевидец. Он сообщил о двух хлопках на территории месторождения. После взрывов на месте начался пожар и мужчина заметил воспламенившихся людей, которые убегали с места происшествия.

На данный момент на территории месторождения горят несколько автомобилей и лес. На месте работают машины скорой помощи из близлежащего города Нягань. Медики госпитализируют пострадавших с ожогами разной степени тяжести. Всего в тяжелом состоянии находятся шесть человек. Еще одного ищут.

Ранее гражданин Финляндии решил подшутить над другом и положил в его машину 12 килограммов динамита.

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