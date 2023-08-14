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Более 90 человек получили выплаты после взрыва в Сергиевом Посаде

Глава Сергиева Посада Акулов: свыше 90 человек получили выплаты после взрыва

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РИА Новости

Выплаты от губернатора Московской области Андрея Воробьева после взрыва в Сергиевом Посаде получили более 90 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

«На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек», — написал он.

Акулов напомнил, что выплаты назначают по спискам обратившихся. Глава Сергиево-Посадского городского округа отметил, что уже обсудили алгоритм получения выплат владельцам пострадавшего автотранспорта, а также устранение последствий взрыва в домах и соцобъектах. По его словам, 14 августа допуск на территорию остается закрытым, на месте работают сотрудники Следственного комитета.

13 августа стало известно о завершении поисковых работ на месте взрыва в Сергиевом Посаде. На совещании с силовиками, местным отделением управления соцразвития и семьями пропавших без вести Акулов поручил силовому блоку выработать механизмы информирования и поддержки людей.

Ранее СК подтвердил данные о 12 пропавших без вести после ЧП в Сергиевом Посаде.

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Взрыв в Сергиевом Посаде
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