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Турэксперт оценил последствия отказа от надписей на английском в общественном транспорте

Турэксперт Барзыкин: часть надписей на английском в транспорте России сохранят

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Павел Бедняков/РИА Новости

Отказ от обязательных дублирующих информацию надписей в общественном транспорте не скажется на туристах, приезжающих в Россию, в том числе, из Китая. Такое мнение в беседе с «Общественной службой новостей» высказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, комментируя предложение Министерства транспорта России.

По мнению эксперта, информирование путешественников из других стран на иностранном языке в транспорте во многих случаях является избыточным.

«В Сочи в автобусе едешь, а там еще осталось с Олимпиады — что-то рассказывает на английском. Поэтому это просто устранение избыточной информации. А там, где будет проходить обширный турпоток, где это необходимо, там это [надписи на английском] будет сохранено. Это не так, что мы совсем от этого отказываемся», — заключил Барзыкин.

14 августа газета «Коммерсантъ писала, что Минтранс предложил убрать обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метрополитена, монорельса, фуникулеров и канатных дорог. Теперь принимать решение, нужно ли переводить ли информацию в транспорте на английский язык, регионы смогут в соответствии с собственными правилами пользованиям внеуличным транспортом.

Ранее стало известно, что российские туристы смогут отправиться в Китай по групповому безвизу.

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