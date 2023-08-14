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В Киеве закончили установку украинского герба-трезубца на щит монумента

В Киеве окончили монтаж трезубца на статую «Родина-мать»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Рабочие окончили установку украинского герба-трезубца на щит монумента «Родина-мать», расположенного в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Конструкция была установлена вместо демонтированного герба СССР. Демонтированный советский герб направят в музей на хранение.

На щите, который держит в руке статуя, символизирующая Родину-мать, полностью установлен трезубец.

Известно, что рабочие уже приступили к разбору оборудования, задействованного для монтажных работ.

Врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев уточнял, что поставлена задача завершить работы по установке трезубца ко Дню независимости. Его празднуют 24 августа.

6 августа на монумент «Родина-мать» в Киеве установили украинский трезубец вместо герба СССР. Установку трезубца переносили, так как работам помешал ветер.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала трезубец на монументе «Родина-мать» в Киеве.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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