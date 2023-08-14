Израильский наркоторговец сбежал из-под конвоя во время МРТ в Москве

Израильский наркоторговец сбежал из-под конвоя во время проведения МРТ в Москве. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Арестованный 28-летний уроженец Израиля пожаловался на головную боль во время транспортировки в СИЗО 11 августа. Мужчину отвезли в больницу для проведения обследования, сообщает источник.

Для проведения МРТ наручники заменили на изоленту. Сотрудников полиции в кабинет не пустили, чтобы они не облучались.

Во время обследования наркоторговец открыл окно и покинул здание больницы. Однако сотрудники правоохранительных органов задержали беглеца уже на следующий день.

Ранее в Петербурге задержанный по подозрению в тяжком преступлении мужчина выпрыгнул из окна здания МВД.