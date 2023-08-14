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В Монголии сообщили о трех случаях заражения человека чумой

Xinhua: в Монголии выявлены три случая заражения человека, вероятно, чумой

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wikipedia.org

В Монголии выявлены три случая заражения человек, вероятно, чумой. Об этом сообщает Xinhua, ссылаясь на Национальный центр зоонозных заболеваний Монголии (НЦЗЗ).

Сообщается, что для уточнения диагноза будет проведен ПЦР-тест. Предварительной причиной заражения называют употребление в пищу мяса местного сурка — распространителя инфекции. Охота на этого грызуна запрещена, однако в традиционной культуре его мясо считается деликатесом. Основным распространителем бубонной чумы являются блохи, живущие в том числе на этих животных.

Случаи заражения были выявлены в восточных провинциях Хэнтий и Сухэ-Батор.

Сообщается, что природные очаги заражения НЦЗЗ выявил в 17 из 21 аймаков (регионов) Монголии.

8 августа в Улан-Баторе госпитализировали мужчину, заразившегося бубонной чумой.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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