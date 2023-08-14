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На Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрыт аэропорт

Аэропорт Катании временно прервал работу из-за извержения вулкана Этна

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Angela Platania/Fotogramma/Global Look Press

Аэропорт Катании на острове Сицилия временно перестал работать из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с извержением вулкана Этна секторы воздушного пространства С1 и В3 будут закрыты до 13:00 понедельника (14:00 по московскому времени. — «Газета.Ru»), 14 августа», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что пассажиров попросили прибывать в аэропорт только после консультации с авиакомпаниями.

Ранее сообщалось, что аэропорт Катании (остров Сицилия) заявил о приостановке рейсов из-за извержения вулкана Этна. Согласно другому сообщению аэропорта, выполнение полетов будет приостановлено до утра 22 мая, либо до тех пор, пока не будут восстановлены условия безопасности.

Как пишет издание La Repubblica со ссылкой на специалистов Национального института геофизики и вулканологии, в районе вершины вулкана сохраняется облачность, в связи с чем наблюдения затруднены. Однако, по оценкам экспертов, извержение происходит из юго-восточного кратера.

Ранее в Липецке задержали мужчину, который напал на женщину и ограбил ее за отказ познакомиться.

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