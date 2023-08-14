В МЧС назвали число эвакуированных из зоны подтоплений в Приморье

В Приморском крае эвакуировали больше 2,5 тысячи человек из подтопленных домовладений. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главное управление МЧС России по региону.

«По состоянию на 14 августа... Всего более 2,5 тысячи человек эвакуировано из затопленных домовладений, 582 из которых — дети», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, в 12 пунктах временного размещения на территории края находятся 448 человек, среди которых 114 детей.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу ведомства в Приморье для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун».

12 августа правительство Приморского края сообщило о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях.

До этого жительница Приморья рассказала «Газете.Ru» об эвакуации родителей из затопленного дома в Уссурийске. На фоне потопа в регионе в водопроводную трубу затянуло двоих детей, их ищут.

Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин предупредил жителей Приморского края о новых тайфунах в августе.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.