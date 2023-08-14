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В Уссурийске произошла авария на газопроводе

В Уссурийске произошел не вызвавший возгорания прорыв на газопроводе

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Максим Богодвид/РИА Новости

В городе Уссурийске Приморского края произошел прорыв на газопроводе. Об этом, ссылаясь на представителя регионального министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает РИА Новости.

Утром по линии ФСБ в министерство поступила информация о запахе газа в районе магистрального газопровода на территории Уссурийска. Был зафиксирован прорыв газопровода, не вызвавший возгорания газа. На месте аварии проводятся комплекс необходимых работ. Отмечается, что социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости от места аварии нет. Также не имеется пострадавших.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму россиянина, подорвавшего газопровод по заданию украинских спецслужб. Согласно информации ФСБ, мужчина по заданию кураторов с Украины 23 июня 2023 года подорвал газопровод в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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