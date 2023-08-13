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На Украине объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу

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Global Look Press

На Украине в нескольких регионах страны объявлена воздушная тревога. Об этом следует из данных официального ресурса по оповещению.

Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных киевским властям районах Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

До этого предупреждение уже объявляли в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и других областях Украины.

13 августа сообщалось, что взрывы произошли в Николаевской области, где согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, была объявлена воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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