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Миротворческая миссия ООН в Мали уходит из страны

Миссия ООН в Мали объявила об ускоренном уходе из страны

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Shutterstock

Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в Мали (MINUSMA) объявила, что ускорила запланированный уход из города Бер на севере этой западноафриканской страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что за последние несколько дней повстанческий альянс под названием «Координация движений азавад» (CMA) обвинил марийскую армию в нарушении режима прекращения огня путем нападения на их силы, дислоцированные недалеко от Бера.

В миссии ООН подчеркнули, что призывают все заинтересованные стороны воздержаться от действий, которые могли бы осложнить ситуацию.

До этого национальное агентство гражданской авиации Мали аннулировало лицензию Air France на осуществление полетов между Парижем и столицей страны Бамако.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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