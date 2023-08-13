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Минздрав рассказал о ситуации в пунктах размещения в Приморье

В Минздраве заявили, что пострадавшим от паводков в Приморье хватает лекарств

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Минздраве России заявили, что оказывают круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим от паводков в Приморье, в пунктах временного размещения хватает лекарств и расходных материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«В пунктах временного размещения организовано медицинское обеспечение, круглосуточно дежурит фельдшер, лекарствами и расходными материалами обеспечены в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Приморье направлены дополнительные силы МЧС для ликвидации последствий разрушительного наводнения. В регионе активно идут восстановительные работы, спасатели на лодках доставляют воду и продукты в труднодоступные районы. Всего в зоне подтопления оказались 65 населенных пунктов.

Гидрометцентр ожидает, что вода в реках будет подниматься до опасных значений до 17 августа.

Также сообщалось, что проезд к КПП Полтавка на границе РФ и КНР в Приморском крае восстановлен после подтопления из-за паводка.

Ранее синоптик предупредил о температурном взрыве в Центральной части России.

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Паводки в Приморье
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