Синоптик предупредил о температурном взрыве в Центральной части России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в регионах Центральной части России на грядущей неделе ожидается «температурный взрыв». Его слова приводит РБК.

К концу недели жара усилится. В четверг, по словам Тишковца, установится солнечная и сухая погода, днем воздух прогреется до +25... +30 °C. В пятницу ожидается повышение температуры до +32 °C, в выходные будет немного прохладнее.

Он отметил, что август должен стать самым теплым месяцем лета, средняя характерная для него температура, как ожидается, будет превышена на 3,6 градуса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на юге России с 14 по 20 августа будет сохраняться жаркая погода с температурой до +40℃. По словам синоптика, в Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, а также на Северном Кавказе температура может подняться до +35...+39 ℃.

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