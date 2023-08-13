В Белгородской области за сутки сбито два беспилотника, зафиксировано 9 прилетов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Украина за минувшие сутки выпустила по населенным пунктам региона девять различных боеприпасов, было сбито два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава региона отметил, что осколки беспилотников повредили одно домовладение.

«По селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка был сбит беспилотник. В результате падения обломком беспилотника в селе Беловское в частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь», — написал он.

Гладков заявил, что в Волоконовском районе в населенном пункте Грушевка 12 августа украинский дрон атаковал инфраструктурный объект связи. По его словам, повреждений в результате атаки нет. Кроме того, из миномета обстреляли окраину хутора Старый. Было зафиксировано пять прилетов.

«В Шебекинском городском округе сбит один БПЛА. Обошлось без последствий», — подытожил глава Белгородской области.

12 августа Вячеслав Гладков сообщал, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летальный аппарат в Шебекинском округе Белгородской области.

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