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Завершились поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Глава Сергиева Посада Акулов сообщил о завершении поисковых работ после взрыва

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МЧС России

Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде закончили. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области со ссылкой на заявление главы Дмитрия Акулова.

«Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа (Загорского оптико-механического завода. — Прим. ред.) завершены», — сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа на совещании с силовиками, местным отделением управления соцразвития и семьями пропавших без вести.

Основной темой совещания стал механизм взаимодействия с родственниками пропавших без вести. Акулов поручил силовому блоку выработать механизмы информирования и поддержки людей. За каждой семьей закрепят заместителя главы администрации и кураторов социальной службы.

В администрации напомнили, что следственные действия продолжаются.

11 августа суд принял решение о заключении под стражу на два месяца технического директора компании «Пиро-росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Днем ранее экстренные службы сообщили, что в районе места происшествия повреждены 111 зданий, в том числе жилые.

Ранее СК подтвердил данные о 12 пропавших без вести после ЧП в Сергиевом Посаде.

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Взрыв в Сергиевом Посаде
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