Трое мирных жителей поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненных обстрелом украинских террористов жителей Горловки возросло до трех», — уточнил мэр.

Он подчеркнул, что в результате обстрела поселка Зайцево с позиций украинских войск ранения различной степени тяжести получили мирные жители.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 8:20 ВСУ из населенного пункта Нелеповка выпустили по Зайцево четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

В июле власти Горловки рассказали о последствиях обстрела ВСУ. Украинская армия вела огонь из реактивных систем залпового огня «Град». Поселок шахты 19/20 оказался обесточен.

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