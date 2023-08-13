Шестой энергоблок ЗАЭС перевели в режим горячего останова

Установку шестого энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние «горячий останов». Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

«Сегодня в 1:14 блок №6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии «горячий останов»», — уточнили в сообщении.

На станции напомнили, что реакторную установку блока №4 до этого перевели в состояние «холодный останов» для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования.

Шестой энергоблок решили разогреть до горячего останова для обеспечения паровых нужд объекта. Всего на Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре, шесть энергоблоков мощностью 6 ГВт. Станция считается самой крупной в Европе.

11 августа Россия заявила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что радиационный фон на Запорожской АЭС соответствует норме. Сейчас на объекте хватает людей для планового ремонта, но набор работников продолжается.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценило ситуацию на Запорожской АЭС.