Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает информационный центр моста в своем Telegram-канале.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении информационного центра.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

12 августа ранее появилась информация о том, что движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Его также ненадолго приостанавливали 8 и 9 августа.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали беспилотные летательные аппараты. Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к взрыву на Крымском мосту.