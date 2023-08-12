При взрыве газа в Дагестане пострадал ребенок

В результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте подросток получил ожоги более 95% тела, у его матери ожоги 90% поверхности тела. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана в своем Telegram-канале.

Взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в Дербенте, пострадала семья — двое взрослых и трое их детей.

Отмечается, что 14-летний подросток находится в крайне тяжелом состоянии. Мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии, у мужчины ожоги 60% тела.

Уточняется, что все они получают интенсивную терапию в отделении реанимации больницы.

Двое других детей выписаны в удовлетворительном состоянии.

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