Стала известна сумма, затраченная на плавучий барьер на границе США с Мексикой

Плавучее заграждение на реке Рио-Гранде на границе штата Техас в США с Мексикой, установленное для предотвращения потока нелегальных мигрантов, обошлось Соединенным Штатам в $1 млн долларов. Об этом сообщает газета Newsweek.

В начале июля власти штата распорядились установить плавучий барьер в Рио-Гранде, примерно в трех км к югу от моста Камино-Реаль в Игл-Пасс, который выполняет роль КПП на границе с Мексикой. В августе СМИ писали о двух погибших в зоне плавучих заграждений.

«Губернатор Техаса Эбботт заплатил $1 млн за барьер длиной 1000 футов (305 метров)», — отмечается в публикации.

До этого вице-президент Национального совета пограничного патруля США Крис Карбера заявлял, что американские пограничные службы ожидают, что число случаев незаконного пересечения границы с Мексикой в ближайшие месяцы возрастет.

Также стало известно, что генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон подает в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за недавно введенного правила о предоставлении убежища, утверждая, что использование приложения CBP One используется для обхода федерального закона.

Ранее кандидат в президенты США пригрозил вторжением в Мексику.