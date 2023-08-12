Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины

Время наступления России на Купянск является неблагоприятным для Украины. Об этом написала газета Der Spiegel.

По данным издания, обе стороны пытаются вывести войска с юга. При этом наступление российских сил на Купянск происходит для отвода украинских войск и замедления хода контрнаступления ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные за сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» полковник Юрий Чмутин полагает, что ВСУ не смогут вести контрнаступление осенью из-за распутицы, связанной с дождями. По его словам, в Вооруженных силах РФ большая часть техники гусеничная и легче весом, а украинские силы «не знаю, на что рассчитывают».

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.