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В Одесской области объявлена воздушная тревога

В Одесской области Украины власти объявили воздушную тревогу

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины. Об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно данным, сигнал тревоги прозвучал в 7:13.

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер подтвердил данную информацию.

«Воздушная тревога!» — написал он.

Также сообщалось, что воздушную тревогу ночью 12 августа объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Согласно онлайн-карте национального ресурса оповещения, сигналы воздушной тревоги также прозвучали в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по заявлением российских властей, стоят украинские спецслужбы.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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