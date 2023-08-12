Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Львове эксгумируют останки советских солдат

Economist: во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат для похорон

close
100%
Архивное фото

Во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат, чтобы освободить место для похорон украинских военных. Об этом пишет The Economist.

Эксгумация проходит на мемориальном кладбище на Марсовом поле, где захоронены солдаты, погибшие во время Первой мировой войны и Второй мировой войны.

Отмечается, что власти решили воспользоваться местом военного мемориала, построенного при СССР. Уточняется, что еще недавно бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) хоронили в другой части кладбища, но вскоре места перестало хватать.

Уточняется, что в общей сложности будут эксгумированы останки 653 человек. По словам властей Львова, останки планируют перенести на другое кладбище.

В мае сообщалось, что памятник советским солдатам снесли в селе Заречье Стрыйского района Львовской области Украины. 3 мая также стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон, который упрощает процедуру демонтажа памятников и других сооружений, связанных с Российской Федерацией и СССР.

Ранее в Харьковской области переименовали более 100 улиц в рамках «дерусификации».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях