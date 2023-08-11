Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал директора компании по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Суд арестовал техдиректора «Пиро-росс» по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Суд принял решение о заключении под стражу на два месяца технического директора компании «Пиро-росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС.

Судья огласил свое решение удовлетворить ходатайство следствия об избрании техническому директору «Пиро-росс» «меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца».

До этого экстренные службы сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде повредил 111 зданий, в том числе 100 жилых. Повреждены административные и социальные сооружения.

Утром 9 августа на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. К двум часам дня пожар на заводе локализовали.

Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

Все новости на тему:
Взрыв в Сергиевом Посаде
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях