Суд арестовал директора компании по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Суд принял решение о заключении под стражу на два месяца технического директора компании «Пиро-росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС.

Судья огласил свое решение удовлетворить ходатайство следствия об избрании техническому директору «Пиро-росс» «меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца».

До этого экстренные службы сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде повредил 111 зданий, в том числе 100 жилых. Повреждены административные и социальные сооружения.

Утром 9 августа на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. К двум часам дня пожар на заводе локализовали.

Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.