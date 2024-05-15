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Немецкий генерал выступил за поиски сценариев выхода из украинского конфликта

Генерал ФРГ Катер призвал к поиску сценариев выхода из украинского конфликта

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Александр Кряжев/РИА Новости

Немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Die Welt заявил, что выступает за проведение закулисных поисков сценариев для завершения конфликта на Украине. Разговор с ним опубликован в Youtube телеканала.

Он назвал главными проблемами Украины ситуацию с ресурсами и военным персоналом, а также усталость украинских военных за прошедшие два года.

«Уже в течение месяцев, можно сказать с самого начала этой ужасной войны на истощение, я всегда выступал за то, чтобы за кулисами — по крайней мере не публично, не в СМИ — задуматься о том, как вы красиво выразились, какие сценарии выхода возможны!» — сказал Катер, отвечая на вопрос ведущей, стоил ли подумать о сценариях выхода из конфликта, который «идет на истощение».

По его мнению, это будет очень сложно, пока какая-либо из сторон обладает ресурсами в военном отношении для дальнейшего ведения боевых действий.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва желает всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования украинского конфликта мирными средствами.

Ранее Китай призвал Россию и Украину возобновить диалог.

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