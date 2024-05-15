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93-летнему Ивану Краско стало плохо на открытии кинофестиваля

«Пятый канал»: у актера Ивана Краско заболело сердце из-за волнения

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Помощница народного артиста России Ивана Краско Дарья сообщила, что актеру стало плохо во время открытия кинофестиваля «Виват Кино России». Об этом сообщает «Пятый канал».

Она заявила, что изначально звезду укачало в машине, а затем 93-летний Краско сильно переволновался, после чего у него начались проблемы с сердцем. По словам помощницы, артисту помогла таблетка, поэтому он не стал покидать мероприятие.

В ноябре 2023 года Краско признавался, что чувствует себя нормально, однако плохо ходит из-за проблем с сосудами в ногах. Актер добавил, что у него также появляются признаки слепоты и глухоты и провалы в памяти. По словам звезды, иногда ему приходится вспоминать, как зовут близких. В то же время, добавил Краско, он планирует дожить до 100 лет.

13 июля того же года сообщалось, что Краско госпитализировали с подозрением на инсульт, где ему экстренно удалили тромб. После операции артист стал чувствовать себя лучше.

Краско уже госпитализировали в 2023 году — он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт.

Ранее стало известно о состоянии Николая Носкова после госпитализации.

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