Авиационную опасность объявили в Херсонской области

Авиационная опасность введена в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и быть внимательными.

Накануне, 14 мая, в регионе также объявлялась авиационная опасность.

В тот же день стало известно, что подпольщики Херсона внедрились в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ликвидировали группу операторов БПЛА. При этом отмечалось, что в будущем подпольщики намерены не только собирать информацию о местах дислокации украинских войск, но и наращивать темпы и силу прямого воздействия на ВСУ до тех пор, пока Херсонская область не будет полностью под контролем России.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее сообщалось, что ветеран из Херсонской области дождался военных России спустя 30 лет.