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Прокуратура проверит актера Алексея Панина

Московская прокуратура проверит актера Алексея Панина на призывы к терроризму

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Алексей Куденко/РИА Новости

Прокуратура Москвы намерена проверить актера Алексея Панина на публичные призывы к терроризму, нарушение территориальной целостности РФ и дискредитацию армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно информации источника ТАСС, прокуратуре было поручено проверить Панина на наличие оснований для привлечения его к уголовной ответственности по ряду статей, в том числе за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма через СМИ либо электронные или информационно-телекоммуникационные сети.

Кроме того, его проверят по статье за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей», а также по статье о дискредитации ВС РФ.

До этого актер Иван Охлобыстин ответил на скандальное интервью актера Алексея Панина журналистке Ксениии Собчак.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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