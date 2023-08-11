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Cтудент ради шутки сдал ДНК-тест и узнал тайну матери

LADBible: студент из США сдал ДНК-тест и теперь подозревает, что мать изменила его отцу

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Depositphotos

Cтудент из США ради шутки решил сдать ДНК-тест и узнал тайну матери, пишет LADBible. Сын уверен, что она изменила отцу и родила его от другого мужчины.

Как рассказал студент, он вместе с университетскими друзьями заказал ДНК-тест ради шутки, чтобы узнать свою родословную и узнать о себе исторические факты и склонности к болезням. Впрочем, американец был уверен — готовый образец не покажет ничего интересного.

«Я сказал всем, что мои результаты не будут такими впечатляющими, так как мои родители оба европейцы. У меня действительно отличная семья — моя 46-летняя мать, 50-летний отец и сестры-близнецы. Мы типичная семья из среднего класса», — объяснил мужчина.

Однако когда пришел результат, студент узнал, что он наполовину азиат — его родственники, согласно тесту, живут в Китае и в Индии. Кроме того, американец добавил, что у него у единственного в семье смуглый оттенок кожи.

«Меня злит, что мать могла изменить отцу. Они вместе 18 лет», — сокрушается он.

Студент добавил, что рассказал об этом родителям: отец рассмеялся, а мать попыталась сменить тему.

«Действительно не знаю, что и думать. Я бы и забыл об этом тесте и назвал бы его ошибкой, но почему она так отреагировала, черт возьми», — не понимает мужчина.

Ранее босс уволил сотрудницу после того, как тест ДНК показал, что они родственники.

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