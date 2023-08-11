Диетолог объяснила, как правильно употреблять грибы

Грибы — ценный продукт, богатый растительным белком и минералами, однако не стоит забывать о том, что это тяжелая пища, поэтому ее нужно правильно готовить. Об этом в в эфире «Радио 1» сообщила диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Продукт сложно усваивается, поэтому его надо проваривать. Только после этого можно чуть-чуть на сковороде подсушить. Их обязательно нужно употреблять с большим количеством зелени, клетчатки. Это поможет поддержать перестатику и переваривание. Грибы можно сушить, варить, замачивать, консервировать и замораживать», — сказала Королева.

Также она посоветовала покупать грибы только в проверенных местах.

Врач-гастроэнтеролог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Герасименко, в свою очередь, отметила, что грибы опасно собирать и покупать возле дороги. По ее словам, они накапливают в себе токсины, содержащиеся в выхлопных газах.

Ранее ученые установили, что грибы эффективны при профилактике слабоумия.