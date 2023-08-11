На Урале выпавшего с балкона подростка ввели в кому

Медики Урала провели операцию 17-летнему подростку, который выпал с балкона в городе Серов. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел 7 августа, но известно об этом стало только сейчас. За день до этого его компания собралась в квартире. Подростки выпивали и отдыхали. Утром школьник разговаривал с кем-то по телефону, после чего вышел на балкон.

«Его видел сосед напротив, который как раз вышел покурить на балкон. Потом он на секунду отвернулся к зажигалке, а Макс уже летит вниз», — поделился друг пострадавшего.

Он добавил, что во время падения подросток сломал позвоночник. Помимо этого повреждены внутренние органы. Ему сделали операцию на печень. На данный момент медики не планируют выводить его из комы. Школьнику предстоит еще несколько хирургических процедур.

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